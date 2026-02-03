Bruxelles avvia un’indagine sulla cinese Goldwind per sovvenzioni estere e concorrenza sleale nell’eolico Ue

Bruxelles apre un’indagine su Goldwind, il gigante cinese dell’eolico. La Commissione europea vuole capire se l’azienda ha ricevuto aiuti finanziari dall’estero che potrebbero aver dato un vantaggio sleale sul mercato europeo. L’indagine si concentra sulle pratiche di sovvenzioni e sulla possibile concorrenza sleale nel settore delle turbine eoliche.

La Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita su Goldwind Science & Technology, uno dei principali produttori cinesi di turbine eoliche, per valutare se l’azienda abbia beneficiato di sovvenzioni estere in grado di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell’Unione europea. L'UE sta cercando di proteggere le industrie europee dai concorrenti stranieri che offrono ingenti sussidi statali, soprattutto perché gli esportatori cinesi si rivolgono all'Europa per evitare i dazi statunitensi. Come sottolinea la Commissione UE in una nota, l’inchiesta viene condotta ai sensi del Regolamento sulle sovvenzioni estere (Foreign Subsidies Regulation, FSR) e riguarda le attività di Goldwind nella produzione e vendita di turbine eoliche e nella fornitura di servizi correlati nell’UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

