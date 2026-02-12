Assalti bancomat nel Napoletano doppio colpo nella notte

Questa notte nel Napoletano due bancomat sono finiti nel mirino dei ladri. A San Giuseppe Vesuviano alcuni sconosciuti hanno provato a portare via un ATM da una banca in via XX Settembre. A Napoli, invece, un altro esercizio ha subito un’esplosione, questa volta in via Domenico Minichino 14. Nessuno dei due colpi ha avuto successo, ma i danni sono evidenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi ci sia dietro questi attacchi.

NAPOLI, 12 Febbraio 2026 – Doppio episodio nella notte con assalti ai bancomat nel Napoletano. A San Giuseppe Vesuviano ignoti hanno tentato di asportare un Atm da un istituto di credito in via XX Settembre, mentre a Napoli un altro sportello è stato fatto esplodere in via Domenico Minichino 14. Nel primo caso i malviventi, a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta rubata, hanno danneggiato la vetrata della banca senza riuscire a portare via l'Atm. Sono poi fuggiti abbandonando il veicolo, sequestrato dai Carabinieri intervenuti con il Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Nel capoluogo, invece, lo sportello bancomat è stato fatto esplodere ma le cassette contenenti il denaro non sono state asportate.

