Banche Commissione Ue dice no a disparità regole su rischi mercato

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica su un progetto di atto delegato relativo al quadro prudenziale per il rischio di mercato delle banche, denominato FRTB (Fundamental Review of Trading Book). La decisione mira a evitare disparità nelle regole applicate alle istituzioni finanziarie in diversi Stati membri. La consultazione è aperta a tutte le parti interessate e rappresenta un passaggio importante nel processo di regolamentazione del settore bancario.

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica su un progetto di atto delegato riguardante il quadro prudenziale per il rischio di mercato delle banche, noto come FRTB (Fundamental Review of Trading Book ). Una mossa per smussare le ultime regole bancarie di Basilea 3 sui rischi di mercato fino a fine 2029, nell’intento di eliminare disparità di condizioni agli istituti europei che operano a livello internazionale. Un confronto anzitutto con gli i stituti Usa, dove vige una forte deregolamentazione voluta dall’amministrazione Trump. La FRTB. Implementata nell’ambito degli standard bancari globali del Comitato di Basilea per la...🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Banche, Commissione Ue dice no a disparità regole su rischi mercato Notizie correlate Leggi anche: Abi, Patuelli: su banche dedalo di regole Ue, urgente razionalizzare Gender Gap, il 50% delle lavoratrici si ritiene vittima di disparità salariale. Cosa dice la direttiva Ue sulla trasparenzaRoma, 5 marzo 2026 – In un mercato del lavoro sempre più orientato ai valori dell’inclusione, la trasparenza salariale smette di essere un tabù per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rischio di mercato: la Commissione UE apre la consultazione sui requisiti; EBA sul rafforzamento della competitività del settore bancario UE - DB; Banche, l’Ue ammorbidisce Basilea3 fino a fine 2029. No a disparità con le regole Usa sui rischi di mercato; Banche UE, Commissione avvia consultazione su requisiti prudenziali per rischio di mercato. Banche, l’Ue ammorbidisce Basilea3 fino a fine 2029. No a disparità con le regole Usa sui rischi di mercatoLa Commissione Ue ammorbidisce le ultime regole bancarie di Basilea 3 sui rischi di mercato fino a fine 2029, in modo da evitare disparità di condizioni agli istituti europei rispetto a quelli Usa. milanofinanza.it Banche UE, Commissione avvia consultazione su requisiti prudenziali per rischio di mercato(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su un progetto di atto delegato riguardante il quadro prudenziale per il rischio di mercato delle banche -il Fundamental Revi ... finanza.repubblica.it Non solo gioielli e lingotti: dietro le porte blindate delle banche si nasconde un universo fatto di beni preziosi, documenti riservati e storie personali che sfuggono a ogni controllo. - facebook.com facebook