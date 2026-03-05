Il 50% delle lavoratrici in Italia ritiene di essere vittima di disparità salariale, secondo un’indagine recente. La questione ha attirato l’attenzione sulla direttiva Ue che mira a rendere più trasparente il sistema di retribuzione. A Roma, il 5 marzo 2026, si è parlato di come la richiesta di chiarezza sui salari stia crescendo tra i lavoratori, in un contesto di crescente attenzione all’inclusione.

Roma, 5 marzo 2026 – In un mercato del lavoro sempre più orientato ai valori dell’inclusione, la trasparenza salariale smette di essere un tabù per diventare una richiesta esplicita dei lavoratori. È quanto emerge dalla recente indagine condotta dal Centro Studi Coverflex, che ha raccolto le opinioni di oltre 300 persone, di cui il 70% lavoratrici e il 30% lavoratori, evidenziano un legame indissolubile tra la chiarezza retributiva e la retention, a pochi mesi dal termine per recepire la Direttiva sulla trasparenza retributiva. Cos'è la Direttiva sulla trasparenza retributiva La Direttiva UE 2023970 da recepire entro il 7 giugno 2026, mira a garantire parità salariale e colmare il divario di genere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gender Gap, il 50% delle lavoratrici si ritiene vittima di disparità salariale. Cosa dice la direttiva Ue sulla trasparenza

Trasparenza salariale, arriva il decreto: stipendi più chiari e stop al gender pay gapQuanto guadagna il mio collega di scrivania? Per anni la domanda è rimasta sottovoce, relegata alle chiacchiere alla macchinetta del caffè.

Trasparenza salariale, fatta la direttiva Ue trovato l’inganno?Le intenzioni dell’Europa sicuramente sono buone, ma in Italia il recepimento potrebbe creare nuove forme di discriminazione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gender Gap il 50 delle lavoratrici si....

Temi più discussi: Gender gap in architettura: donne svantaggiate per reddito, contratti e mansioni; Gender Gap e meritocrazia: ripensare il sistema; Sanremo e il gender gap nella musica italiana; Precario e sottopagato: il lavoro delle donne nel dossier dell’Inps.

Gender Gap, il 50% delle lavoratrici si ritiene vittima di disparità salariale. Cosa dice la direttiva Ue sulla trasparenzaEcco i dati dell’indagine del Centro Studi Coverflex su 300 lavoratori, di cui il 70% donne. Per oltre il 90% la trasparenza è un concetto fondamentale ... quotidiano.net

Gender gap, in Italia resta al 10% in azienda: ancora poche le donne al verticeLe differenze risultano particolarmente marcate tra gli operai, dove il divario arriva al –12,3%, seguiti da dirigenti (–10,6%) e impiegati (–10%). Più contenuto il gap tra i quadri (–5,7%) ... corriere.it

La sindacalista Alessandra Tersigni chiede interventi strutturali contro il gender pay gap e il potenziamento dei servizi per l'infanzia I DETTAGLI - facebook.com facebook

Il report: il problema della parità nel lavoro non è far entrare le donne nel mercato del lavoro, ma riuscire a trattenerle e farle crescere nel tempo. #donne #gendergap x.com