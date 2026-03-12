Quattro uomini sono stati arrestati a Monte di Procida e Bacoli dopo una fuga di circa tre chilometri tra le strade locali. Durante l'operazione, uno dei fermati risultava essere latitante da ottobre. I carabinieri hanno intercettato il gruppetto e fermato i sospettati, ponendo fine alla corsa pericolosa. Uno degli uomini arrestati era ricercato da diversi mesi.

Fuga di tre chilometri tra le strade di Monte di Procida: arrestati quattro uomini, uno era latitante da ottobre. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato 4 uomini per fuga pericolosa. 3 di loro dovranno rispondere anche di favoreggiamento perché il quarto, il 45enne G. R., è risultato essere latitante da ottobre. Con lui in manette L. O, 31enne, L. D. F. 27enne e D. I.23enne, tutti già noti alle forze dell’ordine. E’ mattina inoltrata e i carabinieri pattugliano il territorio. Siamo a Monte di Procida, località Cappella. Davanti ai militari una Fiat 500x nera. A bordo quattro uomini. L’atteggiamento spavaldo non convince, scatta l’alt. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Monte di Procida – Bacoli: 4 uomini in fuga pericolosa dai carabinieri. Arrestati, uno era latitante

