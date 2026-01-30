Tentati furti nella notte tra Angri e Scafati | stessa banda in azione

Durante la notte, tra Angri e Scafati, una banda di ladri ha tentato di entrare in diverse case. I tentativi sono avvenuti a poche ore di distanza e hanno creato allarme tra i cittadini. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Notte di paura tra l'hinterland napoletano e l'Agro nocerino-sarnese, dove una banda di ladri ha messo a segno una serie di tentati furti nel giro di poche ore. I colpi, tutti falliti, hanno però riacceso l’allarme sicurezza tra commercianti e cittadini, sempre più preoccupati. Il primo episodio si è verificato a Cardito, dove i malviventi hanno tentato di entrare in azione ai danni del Napolitano Store. Il colpo non è andato a buon fine, ma poco dopo la stessa banda avrebbe colpito ancora, spostandosi ad Angri. Qui nel mirino è finito il negozio Smart Click, in via delle Fontane. Anche in questo caso i ladri non sono riusciti a portare via nulla e si sono dati alla fuga.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, a San Vittore del Lazio, due attività commerciali sono state vittime di furti: una ferramenta e un negozio di generi alimentari.

