Bancarotta fraudolenta per un' azienda di Santa Croce sull' Arno | amministratori denunciati

La Guardia di finanza di Pisa ha denunciato gli amministratori di un’azienda di Santa Croce sull’Arno per bancarotta fraudolenta, dopo aver scoperto che avevano nascosto debiti e trasferito beni per circa un milione di euro. La società, attiva nel settore degli autotrasporti e della logistica, è fallita a causa di operazioni illecite portate avanti dagli stessi manager. Le indagini si sono concentrate sulle movimentazioni finanziarie sospette e sui trasferimenti di proprietà che hanno portato al dissesto dell’impresa.

La Guardia di finanza del Comando provinciale di Pisa, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, ha concluso un'indagine riguardante il fallimento di una società, operante nel settore degli autotrasporti e della logistica, con sede a Santa Croce sull'Arno.In particolare, le attività ispettive eseguite dai militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Pisa, volte ad acclarare le vicende che avevano condotto al fallimento della società pisana, hanno consentito di appurare chegli amministratori di diritto e di fatto della società, un cittadino italiano ed uno albanese, versando quest'ultima in acclarata condizione di insolvenza per aver accumulato nel corso degli anni debiti tributari, previdenziali e verso fornitoriper oltre 500.