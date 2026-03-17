A Napoli l’evento di PTS e Solving Legal & Tax su capitali e imprenditoria tra equity governance e crescita delle PMI

A Napoli si sta svolgendo un evento organizzato da PTS e Solving Legal & Tax dedicato a capitali e imprenditoria. La giornata coinvolge imprenditori, investitori e professionisti del settore legale e finanziario, che si confrontano su temi come equity, governance e sviluppo delle PMI. La manifestazione si svolge in una location cittadina e prevede interventi e discussioni su queste tematiche.

Napoli si prepara a diventare il punto di incontro tra imprenditori, investitori e professionisti del mondo legale e finanziario. Domani, 18 marzo 2026, presso la sede di Solving Legal & Tax in viale Gramsci 5, si terrà l’evento “I capitali a fianco dell’imprenditore – Equity e debito come leve di crescita senza rinunciare alla governance”, promosso da PTS, Gruppo specializzato nella consulenza strategica, finanziaria e operativa per le imprese e la Pubblica Amministrazione – in collaborazione con lo Studio Solving Legal & Tax. L’obiettivo dell’iniziativa è mettere a confronto esperienze concrete e offrire strumenti operativi alle PMI che vogliono crescere attraverso capitale esterno, senza perdere il controllo e la visione imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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