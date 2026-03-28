tutti i miei dubbi sulla ricapitalizzazione di banca progetto

Riprendo la questione della ricapitalizzazione di Banca Progetto, argomento già trattato in passato su queste pagine. La vicenda coinvolge decisioni prese dalla banca, le modalità di intervento e i soggetti coinvolti. Nei dettagli si analizzano le operazioni finanziarie e i documenti ufficiali relativi alla procedura di aumento di capitale. La discussione si concentra sui fatti certificati e sui provvedimenti adottati nel settore bancario.

Il piano, per come viene raccontato, dovrebbe portare nel giro di pochi giorni alla ricapitalizzazione dell’istituto (750 milioni di euro circa!) con il coinvolgimento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e di un gruppo di grandi banche, dentro una cornice che punta a rispettare la scadenza dell’assemblea del 27 marzo, ma il punto davvero interessante non è la meccanica finanziaria dell’intervento, che pure è rilevante, bensì il fatto che attorno all’operazione si stia addensando una preoccupazione molto concreta: quella delle responsabilità pregresse, in particolare sul piano penale e su quello delle contestazioni; e in particolare sul fronte della responsabilità ex lege 2312001, che riguardano la precedente gestione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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