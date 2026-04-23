Bambino morto nella piscina termale | eseguita l' autopsia atteso un accertamento tecnico sulla piscina

Nella piscina termale di una struttura locale è avvenuto un incidente che ha portato alla morte di un bambino di sette anni, sabato scorso. Dopo la tragedia, è stata eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo e si attende un accertamento tecnico programmato per lunedì 27 aprile, che coinvolgerà l’analisi delle condizioni della piscina e delle telecamere di sorveglianza presenti nella struttura.

E' in programma lunedì prossimo, 27 aprile, un accertamento tecnico sullo stato dei luoghi e sulle telecamere della struttura termale, dove sabato scorso è morto il piccolo Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di 7 anni annegato in piscina.L'obiettivo dell'esame disposto dalla procura di Cassino.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Bambino morto in piscina, eseguita l’autopsia. Lunedì nuovi accertamenti(Adnkronos) – Sul caso di Gabriele Petrucci, il bambino di sette anni morto in una piscina a Suio Terme, in provincia di Latina, verrà effettuato... Leggi anche: Latina, bambino di 7 anni muore annegato nella piscina di un centro termale: «Forse risucchiato dal bocchettone» Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo; Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone; Bimbo morto in piscina a Latina, l'avvocato: 'Bocchettone era senza griglia'; Bimbo morto nella terme di Suio, sequestrata la piscina. Bimbo morto in piscina, quattro indagati: gestori e manutentori delle Terme VescineQuattro indagati nell'inchiesta sulla morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di sette anni morto nella piscina delle Terme Vescine di Suio dopo essere stato, secondo l'ipotesi ... ilmessaggero.it Bambino morto in piscina, eseguita l'autopsia. Lunedì nuovi accertamentiLunedì nuovi accertamenti. Obiettivo è ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Gabriele Petrucci, 7 anni appena compiuti ... adnkronos.com Bambino morto in piscina, eseguita l’autopsia. Lunedì nuovi accertamenti (Adnkronos) - Sul caso di Gabriele Petrucci, il bambino di sette anni morto in una piscina a Suio Terme, in provincia di Latina, verrà effettuato lunedì 27 aprile un accertamento tecnico s - facebook.com facebook Bambino morto a 7 anni nella piscina, ci sono quattro indagati ift.tt/IEqs7TM x.com