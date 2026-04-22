Bambino morto in piscina eseguita l’autopsia Lunedì nuovi accertamenti

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di un bambino di sette anni deceduto in una piscina a Suio Terme, in provincia di Latina. Lunedì 27 aprile sono previsti ulteriori accertamenti tecnici che riguarderanno lo stato dei luoghi e le telecamere di sorveglianza della struttura termale. La procura ha disposto le verifiche per chiarire le circostanze della morte.

(Adnkronos) – Sul caso di Gabriele Petrucci, il bambino di sette anni morto in una piscina a Suio Terme, in provincia di Latina, verrà effettuato lunedì 27 aprile un accertamento tecnico sullo stato dei luoghi e sulle telecamere di sorveglianza presenti nella struttura termale. L'obiettivo è ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato alla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Ladro morto nella fuga, eseguita l'autopsia: "Dissanguato un pochi minuti"Il paletto della recinzione per i cinghiali che lo ha trafitto nella parte bassa del corpo ha reciso vari vasi sanguigni, molto probabilmente anche... Uomo morto carbonizzato dopo incidente sulla statale: eseguita l'autopsiaBRINDISI - Da un lato, autopsia e altri esami per comprendere le cause della morte e avere la certezza sull'identità della vittima. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo; Bimbo morto in piscina a Latina, l'avvocato: 'Bocchettone era senza griglia'; Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone; Bimbo di 7 anni muore risucchiato in piscina, il padre: Ha lottato. Bimbo morto in piscina, quattro indagati: gestori e manutentori delle Terme VescineQuattro indagati nell'inchiesta sulla morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di sette anni morto nella piscina delle Terme Vescine di Suio dopo essere stato, secondo l'ipotesi ... ilmessaggero.it Le indagini sulla morte del bambino rimasto incastrato in una piscina, vicino a LatinaCome in un caso simile avvenuto dieci giorni fa, mancava la griglia che copre il bocchettone di aspirazione dell'acqua ... ilpost.it Bambino morto a 7 anni nella piscina, ci sono quattro indagati ift.tt/IEqs7TM x.com Bambino di due anni morto in sala operatoria a Rovigo, il padre: "Mi sono fidato e me l'hanno ammazzato" >> https://buff.ly/eelvOqI - facebook.com facebook