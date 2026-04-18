Latina bambino di 7 anni muore annegato nella piscina di un centro termale | Forse risucchiato dal bocchettone

Una tragedia si è verificata a Suio Terme, in provincia di Latina, dove un bambino di sette anni è deceduto annegando nella piscina di un centro termale. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo potrebbe essere stato risucchiato dal bocchettone della vasca. La famiglia si trovava nel centro al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il bambino.

Tragedia in provincia di Latina. Un bambino di sette anni è annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, dove si trovava insieme alla famiglia. Secondo le prime informazioni, mentre faceva il bagno sarebbe stato trattenuto sott’acqua da un bocchettone, che gli avrebbe impedito di tornare in superficie. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con un’ambulanza del 118, un’automedica e un’eliambulanza atterrata a breve distanza dalla zona termale, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini sono coordinate dalla procura di Cassino.🔗 Leggi su Open.online

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