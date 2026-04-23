Bambini tra rifiuti e animali | scoperta casa-lager nel Casertano

Da dayitalianews.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Caserta è stata scoperta una situazione di grave degrado in una abitazione. All’interno sono stati trovati rifiuti accumulati in grandi quantità e animali che si aggiravano tra i materiali abbandonati. La scena coinvolge anche bambini, che vivevano in condizioni di estremo abbandono all’interno della stessa proprietà. Le autorità hanno avviato le procedure per verificare le responsabilità e garantire la tutela delle persone coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una situazione estrema a Pescopagano. Cumuli di rifiuti, ambienti invasi da sporcizia e animali tenuti in condizioni precarie: è questo lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri in un’abitazione di Pescopagano, tra Mondragone e Castel Volturno, in provincia di Caserta. All’interno vivevano tre bambini costretti a crescere in condizioni igienico-sanitarie gravissime, tanto che l’appartamento è stato descritto come una vera e propria discarica domestica. I minori sono stati immediatamente affidati a familiari per garantire la loro tutela. L’intervento delle forze dell’ordine. La scoperta è avvenuta durante un controllo nell’area della cosiddetta Terra dei Fuochi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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