Nella provincia di Caserta è stata scoperta una situazione di grave degrado in una abitazione. All’interno sono stati trovati rifiuti accumulati in grandi quantità e animali che si aggiravano tra i materiali abbandonati. La scena coinvolge anche bambini, che vivevano in condizioni di estremo abbandono all’interno della stessa proprietà. Le autorità hanno avviato le procedure per verificare le responsabilità e garantire la tutela delle persone coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una situazione estrema a Pescopagano. Cumuli di rifiuti, ambienti invasi da sporcizia e animali tenuti in condizioni precarie: è questo lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri in un’abitazione di Pescopagano, tra Mondragone e Castel Volturno, in provincia di Caserta. All’interno vivevano tre bambini costretti a crescere in condizioni igienico-sanitarie gravissime, tanto che l’appartamento è stato descritto come una vera e propria discarica domestica. I minori sono stati immediatamente affidati a familiari per garantire la loro tutela. L’intervento delle forze dell’ordine. La scoperta è avvenuta durante un controllo nell’area della cosiddetta Terra dei Fuochi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bambini tra rifiuti e animali: scoperta casa-lager nel Casertano

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“È stata la cosa più crudele che ho visto fatta a dei bambini in tutta la mia vita", ha detto Catherine Birmingham, mamma dei bambini della famiglia nel bosco, nell'incontro pubblico organizzato alla Camera dei deputati dalla presidente della Commissione parla x.com