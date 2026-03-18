Tiene la madre segregata in casa nel Casertano la scoperta dopo il suo arresto

I carabinieri di Santa Maria a Vico hanno trovato una donna di 75 anni rinchiusa in casa, segregata dal figlio. L'intervento è avvenuto dopo l'arresto del 47enne e della sua compagna a Perugia. La donna è stata messa in salvo e portata fuori dall'abitazione. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di esecuzione delle misure restrittive.

I carabinieri hanno salvato una donna di 75 anni a Santa Maria a Vico (Caserta), tenuta segregata dal figlio: la scoperta dopo l'arresto del 47enne e della compagna a Perugia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati A 17 anni spaccia e tiene in casa oltre un chilo di droga, la madre lo denuncia a Perugia: “Arrestatelo”Una donna a Bettona, in provincia di Perugia, ha denunciato il figlio minorenne e fatto scattare la perquisizione all’interno della propria... Lutto nel casertano: si è spenta la madre dell’avvocato De LuciaÈ tornata alla Casa del Padre Angela Della Valle, di 90 anni, madre dell’avvocato Giuseppe De Lucia. Una selezione di notizie su Tiene la madre segregata in casa nel... Discussioni sull' argomento Inghilterra, tenuta in schiavitù per 25 anni da una madre di dieci figli: puliva la casa, viveva di avanzi, non poteva uscire di casa né lavarsi; Stuprata e segregata dalla famiglia islamica ma i servizi sociali scelgono di scaricarla. Tiene la figlia segregata in un cassetto dalla nascita per tre anni: orrore in Gran BretagnaLa madre condannata a 7 anni di carcere. La piccola trovata dal compagno della madre gravemente malnutrita e incapace di camminare e parlare. Il giudice: Ora Sta tornando in vita da quella che era ... quotidiano.net Avellino, tiene la figlia incatenata in una stanza per tre anni: arrestata madre di 47 anniIn catene, prigioniera in casa sua. E la carceriera era la madre. È terminato grazie ai carabinieri l'incubo per una 21enne di Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Una donna avrebbe tenuto ... ilmessaggero.it Il premier ungherese Orbán tiene ancora una volta bloccata l'Ue sugli aiuti a Kiev, ma la sua partecipazione al Consiglio Europeo del 19 e 20 marzo potrebbe essere l'ultima facebook Chi considera Madrid 2024 l’ultimo torneo in cui vince qualcuno di diverso da Sinner e Alcaraz, con entrambi presenti, non tiene in considerazione il fatto che entrambi erano infortunati. È da 9 Slam, 9 Masters 1000 e 2 Atp Finals che nessuno li ferma! x.com