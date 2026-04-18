Con l’arrivo della stagione estiva, i dati raccolti dall’agenzia regionale per la protezione ambientale attestano che la maggior parte delle acque di balneazione nella regione Lazio sono di qualità “eccellente”. Rispetto allo scorso anno, si registra un miglioramento nelle caratteristiche delle acque, confermando il livello elevato di qualità. Il responsabile regionale ha definito questo risultato un punto di forza, sottolineando la costante attenzione alla tutela delle aree marine e costiere.

La stagione estiva è ormai alle porte e anche quest’anno la maggior parte delle acque di balneazione del Lazio risulta di livello “eccellente”, con un ulteriore miglioramento rispetto allo scorso anno. Per la prima volta, infatti, nessuna area è stata classificata come “scarsa”. È il quadro che emerge dalla delibera proposta dall’assessore all’Ambiente, Elena Palazzo, nella giunta regionale presieduta da Francesco Rocca. La delibera riporta l’individuazione e la classificazione delle acque destinate alla balneazione, sulla base del monitoraggio effettuato nella stagione 2025. Classificazione delle acque per il 2026. La classificazione del 2026, elaborata da Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, attesta che il 93 per cento delle aree è classificato come “eccellente”, a cui si aggiunge il 6 per cento di aree “buone”.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio: balneazione, dati Arpa confermano elevata qualita’ acque, Rocca “punto di forza”

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