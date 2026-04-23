Ballardini avverte | Serve umiltà e aggressività col Bari niente errori

Alla vigilia della partita contro il Bari, in programma al Partenio-Lombardi, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere equilibrio e umiltà, evidenziando la necessità di una reazione netta rispetto alla prestazione di Mantova. Ha anche evidenziato che è fondamentale evitare errori e adottare un atteggiamento aggressivo durante il match. La sfida si preannuncia decisiva e si gioca in un momento di tensione tra le due squadre.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della sfida contro il Bari, in programma al Partenio-Lombardi, Davide Ballardini traccia la linea: equilibrio, umiltà e soprattutto una reazione netta rispetto a quanto visto a Mantova. L’allenatore biancoverde non usa giri di parole e parte subito dalle condizioni della rosa: “La squadra arriva bene alla gara, ma abbiamo qualche ragazzo in dubbio. Probabilmente non ci sarà Simic, Missori è da valutare per un problema alla schiena, mentre Sala si allenerà per la prima volta con la squadra. Insigne ha avuto un fastidio, ma ieri si è allenato”. Il tecnico dei lupi torna poi su quanto accaduto nell’ultima uscita: “Dovremo fare una partita diversa rispetto a Mantova perché, specie nel primo tempo, non siamo stati ordinati.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ballardini avverte: “Serve umiltà e aggressività, col Bari niente errori” Notizie correlate Ballardini: “Serve aggressività, il Mantova ti viene a prendere uomo su uomo”Tempo di lettura: 3 minuti Alla vigilia della sfida casalinga contro il Mantova, in programma sabato 18 aprile alle ore 15:00, Davide Ballardini ha... Ballardini: “Servirà aggressività, dobbiamo dimostrare di essere pronti”Il tecnico dell’Avellino chiede qualità, intensità e maggiore pericolosità offensiva.