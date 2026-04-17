Ballardini | Serve aggressività il Mantova ti viene a prendere uomo su uomo
Alla vigilia della partita casalinga contro il Mantova, l’allenatore ha sottolineato l’esigenza di mostrare più determinazione in campo, affermando che gli avversari si presentano con un atteggiamento aggressivo e pronti a mettere in difficoltà gli avversari con pressing e duelli individuali. La squadra si sta preparando con attenzione, concentrandosi su aspetti tattici e sulla risposta fisica richiesta per affrontare una formazione che, secondo quanto dichiarato, si fa sentire sul piano fisico e della marcatura uomo su uomo.
Tempo di lettura: 3 minuti Alla vigilia della sfida casalinga contro il Mantova, in programma sabato 18 aprile alle ore 15:00, Davide Ballardini ha tracciato un quadro chiaro e diretto della situazione in casa biancoverde, tra condizioni della rosa, aspetti tattici e aspettative per una gara che si preannuncia intensa. Il tecnico ha rassicurato sulle condizioni generali del gruppo, sottolineando come “Stanno più o meno tutti bene, a parte Sgarbi che ha un fastidio alla caviglia”. Unico altro assente Milani, mentre il resto della squadra ha lavorato con continuità e partecipazione. Non è mancata anche una battuta per alleggerire il clima: “A partire da Iannarilli che è un grande centravanti”, ha detto sorridendo, a testimonianza di un ambiente sereno ma focalizzato.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Così Davide Ballardini alla vigilia della sfida contro Mantova - facebook.com facebook