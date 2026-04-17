Alla vigilia della partita casalinga contro il Mantova, l’allenatore ha sottolineato l’esigenza di mostrare più determinazione in campo, affermando che gli avversari si presentano con un atteggiamento aggressivo e pronti a mettere in difficoltà gli avversari con pressing e duelli individuali. La squadra si sta preparando con attenzione, concentrandosi su aspetti tattici e sulla risposta fisica richiesta per affrontare una formazione che, secondo quanto dichiarato, si fa sentire sul piano fisico e della marcatura uomo su uomo.

Tempo di lettura: 3 minuti Alla vigilia della sfida casalinga contro il Mantova, in programma sabato 18 aprile alle ore 15:00, Davide Ballardini ha tracciato un quadro chiaro e diretto della situazione in casa biancoverde, tra condizioni della rosa, aspetti tattici e aspettative per una gara che si preannuncia intensa. Il tecnico ha rassicurato sulle condizioni generali del gruppo, sottolineando come “Stanno più o meno tutti bene, a parte Sgarbi che ha un fastidio alla caviglia”. Unico altro assente Milani, mentre il resto della squadra ha lavorato con continuità e partecipazione. Non è mancata anche una battuta per alleggerire il clima: “A partire da Iannarilli che è un grande centravanti”, ha detto sorridendo, a testimonianza di un ambiente sereno ma focalizzato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini: “Serve aggressività, il Mantova ti viene a prendere uomo su uomo”

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