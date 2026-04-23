Prima del weekend di gara a Jerez, il pilota di MotoGP ha segnalato limiti tecnici sulla Ducati GP25 e GP26. In particolare, l’architettura meccanica delle moto impone modifiche allo stile di frenata in curva. Questi aspetti tecnici rappresentano un ostacolo per il campione, che si trova a dover adattare le proprie manovre in fase di gara. La questione riguarda aspetti specifici delle caratteristiche meccaniche delle moto e come queste influenzano le prestazioni in pista.

? Cosa sapere Bagnaia segnala limiti tecnici su Ducati GP25 e GP26 prima del weekend a Jerez.. L'architettura meccanica costringe il pilota a modificare lo stile di frenata in curva.. Bagnaia affronta la vigilia del weekend a Jerez con un bilancio tecnico pesante, dichiarando che il DNA delle attuali Ducati GP25 e GP26 limita drasticamente la sua capacità di esprimersi al massimo delle potenzialità. Il pilota torinese ha analizzato le criticità emerse negli ultimi due anni di attività con il costruttore di Borgo Panigale. La situazione attuale è complessa: l’architettura meccanica dei modelli recenti non permette più al corridore di sfruttare il suo principale attrattivo prestazionale, ovvero la fase di staccata e l’ingresso in curva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnaia contro la Ducati: il limite tecnico che frena il campione

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