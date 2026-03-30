Durante il Gran Premio degli Stati Uniti, il campione del mondo ha dichiarato che il suo quinto posto è dovuto a problemi di forma fisica, smentendo eventuali responsabilità legate alla moto Ducati. Ha precisato che l’esito della gara è riconducibile alle proprie condizioni, senza attribuire colpe alla squadra o alla moto stessa.

Il campione del mondo Marc Marquez ha attribuito il suo quinto posto al Gran Premio degli Stati Uniti a una mancanza di forma personale e non a limiti della sua Ducati. Il pilota spagnolo, ancora in fase di recupero da un infortunio alla spalla che aveva interrotto la sua stagione 2025, ha ammesso di faticare nelle fasi iniziali delle gare con gomme nuove. L’evento si è svolto a Austin sul Circuit of the Americas, dove il campione ha subito una penalità per scontro durante lo sprint con Fabio di Giannantonio, compromettendo le sue possibilità di podio nella gara principale. Nonostante la difficoltà iniziale, Marquez ha confermato che la moto non era il problema, ma piuttosto la sua capacità di adattarsi alla posizione di guida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marquez: colpa mia, non della Ducati. Il campione ammette il limite

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