Stavano trasformando un terreno in un parcheggio abusivo per tir sequestro in contrada Lorenzo a Bagheria

I vigili urbani di Bagheria hanno sequestrato un terreno in contrada Lorenzo, dove era in corso un tentativo di allestimento di un parcheggio non autorizzato per tir. L’intervento è avvenuto in seguito a controlli sul territorio, impedendo la realizzazione di un’area destinata a soste irregolari di veicoli pesanti. Nessuna persona è stata fermata o denunciata al momento.

I vigili urbani di Bagheria hanno sequestrato un terreno in contrada Lorenzo che stava per essere trasformato in un parcheggio abusivo per tir. Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Termini Imerese, è scaturito da controlli avviati a febbraio, dal comando di polizia municipale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Monte San Biagio: cemento abusivo su terreno già sequestratoI carabinieri del nucleo forestale di Fondi hanno rilevato un’importante violazione della legalità a Monte San Biagio, dove un’area precedentemente... Su in terreno agricolo scoperto un impianto abusivo di rifiuti specialiIl terreno era classificato come zona agricola, ma era stato trasformato in un'attività industriale per il trattamento di rifiuti speciali. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Tutto quello che sappiamo su Stefano Tamiazzo manifesto; GF Vip, sarebbe in arrivo una querela: da parte di quale gieffino e a chi. Gli scienziati cinesi stanno trasformando le dune del deserto in terreno fertile utilizzando microbi antichiIl deserto avanza in silenzio. Non fa rumore come un uragano, non travolge in poche ore come un’alluvione, eppure modifica interi territori con una costanza implacabile, trasformando campi, pascoli e ... greenme.it