Tir fermato sull’A11 | trasportava auto ma era abusivo Sequestrato dalla polizia stradale

Un tir fermato sulla A11 dalla polizia stradale trasportava auto fuori uso, che risultavano essere abusive e prive di documenti validi. Le auto, tutte smantellate e non registrate, rischiavano di cadere dal camion e causare incidenti sulla carreggiata. Durante il controllo, gli agenti hanno sequestrato il veicolo e avviato accertamenti sulla provenienza delle auto caricate.

Montecatini, 14 febbraio 2026 – I veicoli accatastati su quell’ autoarticolato, ormai cancellati dal pubblico registro automobilistico, sarebbero potuti crollare da un momento all’altro, provocando una strage lungo l’autostrada A-11, in direzione Carrara. Sarebbe bastato davvero poco, ma per fortuna è arrivata la polizia di Stato, sempre impegnata a garantire la sicurezza in questa arteria così trafficata. Gli agenti della sottosezione di Montecatini della polizia stradale di Pistoia, diretta dal commissario capo Rossella De Gregorio, sono riusciti a scoprire e fermare un mezzo di trasporto pesante dove niente era regolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tir fermato sull’A11: trasportava auto, ma era abusivo. Sequestrato dalla polizia stradale Scuolabus in giro con l’assicurazione scaduta: sequestrato dalla Polizia Stradale La Polizia Stradale ha sequestrato uno scuolabus che circolava con l’assicurazione scaduta da un mese. Trasportava mille chili di botti illegali in un auto, 57enne denunciato dalla polizia Un uomo di 57 anni di Siracusa è stato denunciato dalla polizia di Catania per aver trasportato illegalmente un ingente quantitativo di fuochi d'artificio, circa mille chili di botti irregolari. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Tir fermato sull’A11: trasportava auto, ma era abusivo. Sequestrato dalla polizia stradale. Tir fermato sull’A11: trasportava auto, ma era abusivo. Sequestrato dalla polizia stradaleIl controllo ha permesso di scoprire che si trattava di un trasporto abusivo, Il conducente viaggiava senza assicurazione, né revisione. Il camion aveva un fermo fiscale Montecatini, 14 febbraio 2026 ... lanazione.it Tir non assicurato sull'A11 carico di veicoli radiatiMONTECATINI TERME: La PolStrada ha scoperto l'autoarticolato anche senza revisione e con fermo fiscale. Trasportava abusivamente veicoli accatastati in modo precario ... toscanamedianews.it Rubava carburante dai tir di un’azienda di trasporti: arrestato un 32enne L’uomo è stato fermato mentre era intento a prelevare gasolio dai serbatoi dei mezzi in sosta facebook Oppio in pasta nascosto nel Tir, arrestato camionista nel porto di Trieste. Controlli della Gdf e dell'Adm, sequestrati 20 chili di sostanza #ANSA x.com