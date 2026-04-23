Bagheria staffetta in Giunta | Provvidenza Tripoli subentra a Vincenzo Mineo

A Bagheria si è svolta questa mattina la cerimonia di giuramento di Provvidenza Tripoli, che ha preso il posto di Vincenzo Mineo come assessore nella giunta comunale. L’evento si è tenuto a Villa Butera, con la partecipazione del sindaco e dei membri dell’amministrazione. Tripoli torna a far parte dell’esecutivo, confermando il suo ruolo all’interno dell’ente locale.

Cambio in giunta al Comune di Bagheria. Si è tenuta questa mattina, a Villa Butera, la cerimonia di giuramento del nuovo assessore Provvidenza Tripoli che entra, per la seconda volta, a far parte dell'esecutivo guidato dal sindaco Filippo Tripoli. Subentra a Vincenzo Mineo Provvidenza e ne.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Tensioni in Giunta: revocato l'assessora Martucci, subentra l'avvocata SaladinoIl sindaco Zaccaria ritira le deleghe all'assessore alla Viabilità e Informatizzazione per "venir meno del rapporto fiduciario". Pizzuto riorganizza la giunta: Leucci diventa vicesindaco, Mancarella subentra a MancaMONTERONI - Con l’obiettivo di garantire continuità e piena operatività all’azione di governo la sindaca di Monteroni, Mariolina Pizzuto, ha disposto...