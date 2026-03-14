Pizzuto riorganizza la giunta | Leucci diventa vicesindaco Mancarella subentra a Manca

La sindaca di Monteroni ha annunciato una riorganizzazione della giunta comunale, con Leucci che assume il ruolo di vicesindaco e Mancarella che prende il posto di Manca, dimissionario. La decisione è stata presa per assicurare la continuità dell’attività amministrativa e mantenere piena operatività nel governo locale. La riorganizzazione prevede anche alcune modifiche nelle deleghe assessorili.

MONTERONI - Con l’obiettivo di garantire continuità e piena operatività all’azione di governo la sindaca di Monteroni, Mariolina Pizzuto, ha disposto la redistribuzione di alcune deleghe assessorili e l’avvicendamento nella giunta comunale dopo le dimissioni del vicesindaco, Massimiliano Manca. Il ruolo di vice sindaco è stato assegnato a Gianni Leucci, già assessore comunale all’Urbanistica e considerato dalla stessa sindaca “amministratore di esperienza e figura di grande equilibrio istituzionale, che in questi anni ha dimostrato senso di responsabilità, competenza e profondo attaccamento alla comunità”. Al posto del dimissionario Manca, il volto nuovo dell’esecutivo è quello di Diego Mancarella, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, a cui sono state assegnate le deleghe in sospeso al Bilancio e alla polizia locale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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