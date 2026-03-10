Tensioni in Giunta | revocato l' assessora Martucci subentra l' avvocata Saladino

In città, l'Amministrazione comunale di Fasano ha deciso di revocare l'incarico di assessora a Donatella Martucci. Al suo posto, è stata nominata l’avvocata Saladino, che ora ricoprirà il ruolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda direttamente la composizione della Giunta comunale. La situazione ha generato una certa attenzione tra i membri dell’amministrazione locale.

Il sindaco Zaccaria ritira le deleghe all'assessore alla Viabilità e Informatizzazione per "venir meno del rapporto fiduciario". La decisione arriva dopo settimane di attriti con il gruppo consiliare "Fasano Continua" FASANO - Una scossa politica ha colpito l'Amministrazione comunale di Fasano con la revoca dell'incarico assessorile a Donatella Martucci. La decisione, formalizzata ieri (9 marzo 2026) con decreto sindacale numero 22026 dal sindaco Francesco Zaccaria, giunge al culmine di un periodo di crescenti tensioni all'interno della maggioranza. L'ormai ex assessore, in carica dal novembre 2021, gestiva le deleghe strategiche alla viabilità, mobilità, pedonalità e informatizzazione dell'Ente, oltre alla gestione degli eventi correlati.