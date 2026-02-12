Bacoli il pugno duro di Della Ragione | accertamenti fiscali sui lidi militari per 100mila euro

A Bacoli, il sindaco Della Ragione ha avviato controlli rigorosi sui lidi militari. Durante i controlli, è emerso che un lido occupava 3.000 metri quadrati di spiaggia senza pagare la Tari. La scoperta ha portato a una verifica fiscale da circa 100.000 euro. Ora si aspetta la risposta delle autorità per le eventuali sanzioni.

Scandalo tributi a Bacoli: scoperto lido militare che occupava 3.000 mq di spiaggia senza pagare la Tari. Il sindaco Della Ragione avvia il recupero crediti per 100mila euro e chiede trasparenza sulle aree demaniali tra Miseno e Miliscola. Non esistono zone franche per il Comune di Bacoli, nemmeno quando si parla di aree teoricamente destinate a scopi istituzionali o di difesa. L'ultima battaglia per la legalità intrapresa dall'amministrazione guidata da Josi Gerardo Della Ragione punta il dito contro uno stabilimento militare situato sul litorale tra Miseno e Miliscola, accusato di un doppio illecito: l'occupazione impropria di suolo pubblico e l'evasione dei tributi locali. 🔗 Leggi su 2anews.it

