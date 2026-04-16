Spettacolo teatralecon Glauco Maria Genga e Giovanni SpadaroMusiche di Andrea MottaRegia di Adriana BagnoliProgetto teatrale e drammaturgia di Glauco Genga Consulenza scientifica di Maria Gabriella PediconiBurattini di Rita BagnoliIn collaborazione con Teatro dell’AlephCon il Patrocinio della.🔗 Leggi su Milanotoday.it

You Are Dating Your Parents | Freud

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"‘Fricassea’, così dissacro Freud e Shakespeare"Stasera alle 21 alla sala polivalente di Comacchio arriva Alessandro Ciacci, il vincitore di Lol 2025.

“Tra Leonardo e Freud”: creatività, sublimazione, velature simboliche. Un saggio a più vociIl fil rouge che attraversa tutti i testi del volume Tra Leonardo e Freud (a cura di Anna Maria Pedullà, Ets, 232 pp.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Father & Freud; Father & Freud, con Glauco Maria Genga e Giovanni Spadaro; Universo In Testa, il libro di Denise Diomedi che è capace di cambiarti le idee; Aladdin, musical amatoriale al teatro Guanella di Milano.

Father & Freud, con Glauco Maria Genga e Giovanni SpadaroVenerdì 17 aprile 2026 alle ore 21.00 al Centro Culturale di Milano (largo Corsia dei Servi 4) torna il teatro: va in scena lo spettacolo Father & Freud, interpretato da Glauco Maria Genga e Giovanni ... mentelocale.it

TEATRO/ Father & Freud, così il padre della psicoanalisi torna sulla scenaAl Teatro Out Off di Milano, stasera e domani, il racconto del viaggio di Freud ad Atene nel 1904. Il tema centrale è sempre quello del padre. Scritto e interpretato da Glauco Maria Genga Cosa ... ilsussidiario.net

Let us pray with today’s Gospel Reading (John 3:31-36): Heavenly Father, We praise You, for You sent Your Son from above, the One who is above all, the One who speaks Your words and reveals to us the fullness of truth. Lord Jesus Christ, You are the One - facebook.com facebook

Alle 21:20 “The Father - Nulla è come sembra” di Florian Zeller con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots | Anthony, 81 anni, vive solo a Londra, mentre la figlia Anne si prepara a trasferirsi a Parigi. Colpito da demenza senile, vede la realtà incrinarsi x.com