Father & Freud

Da milanotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettacolo teatralecon Glauco Maria Genga e Giovanni SpadaroMusiche di Andrea MottaRegia di Adriana BagnoliProgetto teatrale e drammaturgia di Glauco Genga Consulenza scientifica di Maria Gabriella PediconiBurattini di Rita BagnoliIn collaborazione con Teatro dell’AlephCon il Patrocinio della.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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