?? Cosa sapere Francesco Baccini pubblica venerdì 24 aprile il singolo On. Gino Piripozzi. Il brano introduce l'album Nomi e Cognomi Due con una satira sulla politica digitale. Il cantautore Francesco Baccini lancerà venerdì 24 aprile il nuovo singolo intitolato On. Gino Piripozzi, un brano che utilizza la figura di un candidato immaginario per sferrare una critica tagliente alle dinamiche del consenso moderno. La nuova uscita musicale, parte del progetto discografico Nomi e Cognomi Due prev .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baccini sferra l’attacco: il nuovo singolo ironizza sulla politica dei like

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