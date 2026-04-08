Stop al razionamento | Salvini sferra l’attacco ai rincari energetici

Il vicepremier ha dichiarato che non ci sono piani per ridurre l'accesso ai carburanti e ha annunciato misure contro le speculazioni sul prezzo dell'energia. Ha anche riferito che saranno messi in campo interventi a favore di famiglie e imprese colpite dai rincari. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità di tali interventi o su eventuali strumenti di sostegno già previsti.

Il vicepremier Matteo Salvini ha smentito l’esistenza di strategie per limitare la distribuzione di carburante, annunciando interventi contro le speculazioni e il sostegno a famiglie e imprese. L’annuncio è avvenuto mercoledì 08 aprile 2026 durante un incontro con i media presso la sede della Stampa Estera. Durante l’evento focalizzato sull’emergenza energetica, il leader della Lega ha chiarito che non sono previste misure di razionamento per i combustibili. Allo stesso modo, il governo ha escluso l’ipotesi di sospendere l’attività di uffici, scuole, negozi o stabilimenti produttivi. L’attesa del ministro è quella di vedere una flessione dei costi del carburante già nelle ore successive alla conferenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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