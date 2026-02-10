Arriva il primo teaser ufficiale di Questo è papà | emozioni animate e musica d’autore con day by day

È stato rilasciato oggi il primo teaser ufficiale della serie animata “Questo è Papà”, adattamento dell’omonimo libro di Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari. L’anteprima segna un momento significativo per un progetto che ambisce a portare sullo schermo, con un linguaggio accessibile e universale, temi spesso complessi come la genitorialità, la responsabilità affettiva e il valore delle relazioni familiari. Il teaser, di pochi ma intensi secondi, introduce il pubblico all’universo narrativo della serie attraverso uno stile visivo caldo e riconoscibile, capace di parlare sia agli adulti sia ai più giovani.🔗 Leggi su Palermotoday.it

