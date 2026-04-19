Maggio benvenuti all’88° Festival È il giorno di ’The Death of Klinghoffer’ Renes | Opera tra realismo ed emozioni

Oggi si apre l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino con la prima rappresentazione di ’The Death of Klinghoffer’, opera composta da John Adams. L’evento si svolge alle 17 in Sala Grande, con ulteriori repliche previste il 22 alle 20 e il 26 aprile alle 15,30. La rappresentazione è diretta da un regista che ha descritto l’opera come una fusione tra realismo ed emozioni.

’The Death of Klinghoffer’ di John Adams è l’opera inaugurale dell’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino in programma oggi alle 17 in Sala Grande (repliche il 22 alle 20 e il 26 aprile alle 15,30). Composta da John Adams sul libretto di Alice Goodman per la regia di Luca Guadagnino, l’opera è stata rappresentata per la prima volta nel 1991 al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles – in quel caso con la regia di Peter Sellars – e racconta del sequestro della nave ’Achille Lauro’ nel 1985 da parte di un commando del Fronte per la Liberazione della Palestina e dell’assassinio di Leon Klinghoffer, cittadino americano disabile di religione ebraica, durante la crociera in cui festeggiava con la moglie l’anniversario di matrimonio (prevista la protesta di ’Firenze per la Palestina’ davanti al teatro).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggio, benvenuti all’88° Festival. È il giorno di ’The Death of Klinghoffer’. Renes: "Opera tra realismo ed emozioni" Notizie correlate Il Festival del Maggio si apre al presente, Guadagnino e Renes per ‘The Death of Klinghoffer’(Adnkronos) – Ad aprire l’88esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino domenica 19 aprile sarà "The Death of Klinghoffer" di John Adams, opera che... Leggi anche: The Death of Klinghoffer: il Maggio apre la stagione con Guadagnino e Renes Approfondimenti e contenuti Si parla di: Maggio, benvenuti all’88° Festival. È il giorno di ’The Death of Klinghoffer’. Renes: Opera tra realismo ed emozioni; 88° Maggio Musicale: si comincia con The death of Klinghoffer. Regia di Luca Guadagnino. 88° Maggio Musicale: si comincia con «The death of Klinghoffer». Regia di Luca GuadagninoFIRENZE – Domenica 19 aprile 2026 alle 17, nella Sala Grande del Teatro, prende il via l’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino con The Death of Klinghoffer, opera di John Adams mai rappresentata ... firenzepost.it