Axios Trump all' incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano

Il presidente degli Stati Uniti parteciperà oggi a una sessione dell'incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano che si terrà alla Casa Bianca. L'informazione è stata fornita da un alto funzionario statunitense. Non sono stati annunciati dettagli sul contenuto della partecipazione di Trump o sugli argomenti trattati durante l'incontro. La riunione coinvolge rappresentanti diplomatici dei due paesi, senza ulteriori specifiche sui temi discussi.

Il presidente americano Donald Trump parteciperà a una parte dell'incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano alla Casa Bianca, in programma oggi, secondo quanto riferito da un alto funzionario Usa. Lo riferisce Barak Ravid di Axios in un post su X. Il tycoon "saluterà" i due ambasciatori, impegnati nel secondo ciclo di colloqui, parte degli sforzi per definire un cessate il fuoco e un eventuale accordo di pace.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Axios, Trump all'incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano Notizie correlate Trump ha annunciato un incontro storico tra Israele e LibanoDonald Trump ha annunciato per oggi uno storico incontro tra Israele e Libano, il primo colloquio faccia a faccia tra i due paesi da oltre trent’anni. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e LibanoIl segretario di Stato americano Marco Rubio parteciperà oggi ai colloqui tra Israele e Libano, ospitando un incontro tra gli ambasciatori dei due... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Axios, Trump all'incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano; Salta il secondo round di colloqui Iran-Usa in Pakistan, Trump estende la tregua; Usa-Iran, la tregua di Trump dura poco: perché dipende tutto da Khamenei; Trump considera di estendere la deroga sulle spedizioni di petrolio nazionali - Axios. Axios, Trump all'incontro tra gli ambasciatori di Israele e LibanoIl presidente americano Donald Trump parteciperà a una parte dell'incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano alla Casa Bianca, in programma oggi, secondo quanto riferito da un alto funzionario ... ansa.it Media: Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Domani l’incontro con il premier NetanyahuLa Casa Bianca contraria ai piani di Tel Aviv in Cisgiordania: Una Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura ... ilfattoquotidiano.it Il presidente americano Donald Trump parteciperà a una parte dell'incontro tra gli ambasciatori di Israele e Libano alla Casa Bianca, in programma oggi, secondo quanto riferito da un alto funzionario Usa. Lo riferisce Barak Ravid di Axios in un post su X. Il t - facebook.com facebook L'Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz. Axios: "Domenica negoziati a Islamabad" x.com