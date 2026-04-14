Axios Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano

Il segretario di Stato americano ha convocato oggi un incontro a Washington tra gli ambasciatori di Israele e Libano. L’obiettivo è avviare negoziati diretti tra i due Paesi. Rubio è presente alla riunione, che si svolge in un contesto di tensione tra le parti. La riunione si concentra sulla possibilità di stabilire un canale di dialogo ufficiale. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche al termine dell’incontro.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio parteciperà oggi ai colloqui tra Israele e Libano, ospitando un incontro tra gli ambasciatori dei due Paesi a Washington allo scopo di avviare negoziati diretti tra i due Paesi. Lo riporta Axios, ricordando che i colloqui, nel contesto degli scontri tra Israele ed Hezbollah e di una vasta invasione israeliana di terra nel Libano meridionale, si concentreranno sulla possibilità di un cessate il fuoco e sul disarmo a lungo termine di Hezbollah, oltre che su un accordo di pace tra i due Paesi, secondo quanto riferito da alcune fonti. Hezbollah non rispetterà alcun accordo che possa derivare da colloqui diretti tra Libano e Israele negli Stati Uniti, negoziati a cui si oppone fermamente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano Al Jazeera, 'il Libano chiede colloqui diretti con Israele'Secondo i corrispondenti di Al Jazeera in Libano, il governo di Beirut avrebbe richiesto colloqui diretti con Israele all'indomani dei raid che hanno... Islamabad sotto lockdown: il Pakistan ospita i primi colloqui diretti tra Stati Uniti e IranLe strade di Islamabad sono deserte per un improvviso ponte di due giorni, istituito per garantire un rigoroso lockdown di sicurezza nella capitale... La guerra perpetua può far collassare Israele #iran #libano #israele Si parla di: Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano; Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano.