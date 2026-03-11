L’Iran ha piazzato mine nello Stretto di Hormuz la minaccia e rabbia di Trump

L’Iran ha collocato mine nello Stretto di Hormuz, una zona strategica che rappresenta il passaggio di circa il 20% del petrolio mondiale. La notizia, diffusa dalla Cnn, segnala un possibile aumento delle tensioni nella regione. La mossa ha suscitato reazioni di rabbia e minacce da parte di un rappresentante degli Stati Uniti, che ha commentato la situazione.

La guerra in Iran va incontro ad un’ulteriore escalation. Teheran, secondo quanto riferisce la Cnn, ha iniziato a piazzare mine nello Stretto di Hormuz, il passaggio chiave per il 20% del petrolio mondiale. La crisi ha determinato un incremento dei prezzi del greggio con inevitabili ripercussioni su quelli dei carburanti. Il quadro è destinato ad aggravarsi se la ‘mossa’ iraniana dovesse concretizzarsi. L’Iran, nonostante i raid americani contro la marina nemica, dispone ancora dell’80-90% di piccole imbarcazioni e posamine: i mezzi utilizzabili dai pasdaran, che controllano lo Stretto, sono sufficienti per trasformare Hormuz in una trappola. Le Guardie Rivoluzionarie nei giorni scorsi hanno annunciato che avrebbero attaccato ogni petroliera di passaggio: lo Stretto, di fatto, è chiuso dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

