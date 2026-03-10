La minaccia di Trump | Se l' Iran ha messo le mine nello stretto di Hormuz

Un rappresentante ha dichiarato che, se ci saranno prove che l’Iran ha posizionato mine nello stretto di Hormuz, chiederà l’immediata rimozione. Ha aggiunto che, in assenza di segnalazioni, si manterranno comunque alte le tensioni e si avvieranno azioni militari senza precedenti. La comunicazione arriva dopo le minacce di intervento in caso di minacce alle rotte marittime. La situazione rimane tesa e in attesa di sviluppi.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "Se l'Iran ha messo mine nello stretto di Hormuz, di cui non abbiamo segnalazioni, le rimuova immediatamente" altrimenti "le conseguenze militari daranno a livelli mai visti prima. Se le rimuove, invece, sarebbe un passo nella giusta direzione". Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump sul suo social Truth. Israele stanzierà un bilancio speciale di decine di miliardi di shekel per spese extra per la difesa al fine di finanziare la guerra aerea con l'Iran. Lo rendono noto il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich in una dichiarazione congiunta.

