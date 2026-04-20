Comitato Avvocati per il No | Articolo 30 bis minaccia l' etica forense e i diritti dei migranti
Il Comitato Avvocati per il No ha diffuso una dichiarazione in seguito all’approvazione, avvenuta il 17 aprile 2026, da parte del Senato della Repubblica, dell’articolo 30 bis del decreto sicurezza. La posizione espressa si concentra sulla presunta minaccia dell’articolo all’etica forense e ai diritti dei migranti. La presa di posizione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale in cui si evidenziano le preoccupazioni riguardo alle implicazioni della norma.
Il Comitato Avvocati per il No interviene con una presa di posizione netta dopo l’approvazione, il 17 aprile 2026, da parte del Senato della Repubblica, dell’articolo 30 bis del decreto sicurezza. Si tratta di una disposizione che – secondo il Comitato – rischia di compromettere principi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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