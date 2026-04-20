Comitato Avvocati per il No | Articolo 30 bis minaccia l' etica forense e i diritti dei migranti

Il Comitato Avvocati per il No ha diffuso una dichiarazione in seguito all’approvazione, avvenuta il 17 aprile 2026, da parte del Senato della Repubblica, dell’articolo 30 bis del decreto sicurezza. La posizione espressa si concentra sulla presunta minaccia dell’articolo all’etica forense e ai diritti dei migranti. La presa di posizione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale in cui si evidenziano le preoccupazioni riguardo alle implicazioni della norma.