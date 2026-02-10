Giustizia riparativa al centro | ad Avellino un dialogo tra istituzioni detenuti e vittime

Oggi ad Avellino si è tenuto un incontro pubblico nel carcere borbonico, intitolato “Un altro modo è possibile”. Le istituzioni, i detenuti e le vittime si sono confrontati sulla giustizia riparativa, un approccio diverso rispetto alle tradizionali pene detentive. L’obiettivo è mostrare come il dialogo e il confronto possano aiutare a ricostruire relazioni e favorire la riabilitazione. La sala ha accolto i partecipanti con interesse, mentre si cerca di portare questa esperienza anche in altre parti del paese.

Avellino, 10 febbraio 2026 – Nella Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico di Avellino si è svolto oggi l’incontro pubblico dal titolo “Un altro modo è possibile”. Un titolo semplice, quasi dimesso, che tuttavia pone una domanda centrale: che senso ha la pena oggi e se esista davvero una via.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

