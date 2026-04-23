Avvocata perugina accusata di fare da intermediaria tra detenuto e organizzazione di trafficanti di droga

Un avvocato perugino è stata accusata di aver svolto un ruolo di intermediaria tra un detenuto e un'organizzazione di traffico internazionale di droga. Secondo le indagini, avrebbe agito come tramite tra i vertici di un'organizzazione albanese e un corriere arrestato con 65 chili di cocaina. La sua posizione sarebbe risultata “organica” all’interno del gruppo criminale, con il compito di fare da schermo e da messaggera.

Avrebbe avuto un ruolo “organico” all’interno di un’organizzazione criminale internazionale, tanto da fare da schermo e da messaggera tra i vertici albanesi e un corriere arrestato con 65 chili di cocaina. È l’accusa che la Procura di Perugia ha formalizzato nei confronti dell’avvocata Daniela.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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