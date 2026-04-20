Avvocata condannata per stalking verso l’ex e sua moglie | è accusata di atti persecutori anche da Roberta Bruzzone

Il Tribunale di Brescia ha condannato in primo grado un’avvocata per atti persecutori nei confronti dell’ex marito e della sua attuale compagna. La decisione giudiziaria si basa su accuse di stalking rivolte alla professionista, che ha ricevuto anche commenti pubblici sulla vicenda da parte di una nota psicologa forense. La sentenza stabilisce la condanna, ma il processo prosegue per eventuali ulteriori sviluppi.

Il Tribunale di Brescia ha condannato in primo grado l'avvocata Maria Antonietta Labianca (conosciuta come Antonella Labianca) per stalking nei confronti dell'ex marito e della sua nuova moglie. Labianca è accusata per atti persecutori anche dalla criminologa Roberta Bruzzone che a Fanpage.it ha definito questa sentenza "molto importante".🔗 Leggi su Fanpage.it

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