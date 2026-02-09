Avvocata pescarese avrebbe sottratto 95mila euro a zio 90enne è accusata di circonvenzione di incapace

Un’avvocata di Pescara è finita sotto inchiesta con l’accusa di aver sottratto 95mila euro a uno zio di 90 anni. La donna, 60 anni, avrebbe incassato 88 assegni nel corso di dieci anni, approfittando della grave infermità psichica del parente. La vicenda si è scoperta dopo la denuncia della famiglia, e ora si cerca di capire come siano stati possibili tanti anni di sottrazioni.

Un'avvocata pescarese di 60 anni avrebbe sottratto 95mila euro a uno zio di 90 anni affetto da grave infermità psichica attraverso 88 assegni incassati nell'arco di un decennio. Come riporta l'agenzia LaPresse, la professionista 60enne è stata accusata di circonvenzione d'incapace dalla Procura di Sulmona. L'avvocata avrebbe approfittato della condizione di vulnerabilità dell'anziano parente ottenendo deleghe bancarie e disponibilità diretta dei conti correnti. Secondo la procura, tra il 2011 e il 2020, a Castelvecchio Subequo (L'Aquila), la donna avrebbe incassato regolarmente allo sportello assegni per un totale di 95mila 300 euro, sfruttando il progressivo deterioramento delle capacità cognitive, sociali e dell'autonomia personale dell'uomo.

