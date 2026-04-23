Aveva lasciato in eredità 3 milioni all’Asl | dopo anni di polemiche apre il centro di cura voluto da Vita Carrapa

Dopo anni di discussioni, viene finalmente inaugurato il centro di cura finanziato con il lascito di tre milioni di euro lasciato in eredità all’Asl da una benefattrice. Nel testamento, l’azienda sanitaria veniva indicata come erede universale e incaricata di realizzare una struttura a Maglie dedicata ai familiari della benefattrice, con l’obiettivo di creare un luogo di assistenza intitolato a Paolo Carrapa e alle sue sorelle.

Nel testamento, la benefattrice aveva indicato l’Azienda sanitaria salentina come erede universale, con una richiesta precisa: utilizzare il patrimonio di famiglia per realizzare a Maglie una struttura di cura intitolata alla memoria di “Carrapa Paolo e sorelle”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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