Nuova attività a Terni dopo sette anni online apre il negozio fisico | Creatività e cura del dettaglio per palloncini e allestimenti

Da ternitoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sette anni di attività online, la negozio dedicato ai palloncini e agli allestimenti apre ufficialmente a Terni. La nuova sede si trova in viale Manzoni 7 e rappresenta il primo spazio fisico per l’attività, che inizialmente era partita come un progetto digitale. La titolare ha dichiarato di aver voluto creare un ambiente in cui si uniscono creatività e attenzione ai dettagli per i clienti.

A sette anni da un’idea nata quasi per gioco e sviluppatasi prevalentemente sui social ‘Giò Balloon’ apre le porte del suo primo store fisico a Terni in viale Manzoni 7. Un traguardo importante, che racconta un percorso fatto di passione, crescita e attenzione ai dettagli, come spiegato da.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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