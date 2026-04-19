Nuova attività a Terni dopo sette anni online apre il negozio fisico | Creatività e cura del dettaglio per palloncini e allestimenti

Dopo sette anni di attività online, la negozio dedicato ai palloncini e agli allestimenti apre ufficialmente a Terni. La nuova sede si trova in viale Manzoni 7 e rappresenta il primo spazio fisico per l’attività, che inizialmente era partita come un progetto digitale. La titolare ha dichiarato di aver voluto creare un ambiente in cui si uniscono creatività e attenzione ai dettagli per i clienti.

A sette anni da un’idea nata quasi per gioco e sviluppatasi prevalentemente sui social ‘Giò Balloon’ apre le porte del suo primo store fisico a Terni in viale Manzoni 7. Un traguardo importante, che racconta un percorso fatto di passione, crescita e attenzione ai dettagli, come spiegato da.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Nuova attività a Terni: “Creatività, passione per la cultura asiatica e tanta voglia di costruire il futuro”Una longeva amicizia coltivata sui banchi di scuola e rafforzata ulteriormente da una significativa esperienza lavorativa. Nuova attività a Terni, il sogno diventa realtà: “Abbino uno stile casual ad elegante puntando su originalità e creatività”Ventidue anni compiuti, idee chiare e determinazione forte nel perseguire un sogno. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuova attività a Terni, il sogno diventa realtà: Abbino uno stile casual ad elegante puntando su originalità e creatività; Nuova attività a Terni: Creatività, passione per la cultura asiatica e tanta voglia di costruire il futuro; Terni, 20 aprile: Convegno Scuola della Costituzione o Scuola-azienda?; Salute al femminile al Santa Maria di Terni per la nuova edizione della Open Week. Terni, largo alle palestre: nuova apertura in via Mazzini. I movimenti del commerciodi Ma. Gi. Pen. Largo alle palestre a Terni. In città dopo le due aperture di GreenTheory in strada di Cospea e Palazzo Briganti (corso Vecchio) – e la terza al momento solo annunciata sui social in z ... umbria24.it Via libera alla nuova sede regionale di TerniUn profondo miglioramento degli spazi e delle attività amministrative che si pone l'obiettivo di riorganizzare gli uffici che la Regione Umbria possiede nella città di Terni, rendendo più funzionali ... ansa.it Quando inaugura una nuova attività è sempre un giorno di festa … nel caso nella nuova moto officina LABOR di Stienta (RO) della fam Corazzari c’è anche tanto cuore ed una tradizione familiare fatta di dedizione al lavoro che mi rende orgoglioso!! Un grand - facebook.com facebook