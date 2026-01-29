Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus il piccolo non aveva il ticket da 10 euro | Costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve

Da ilgazzettino.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus senza aver comprato il biglietto da 10 euro. Il ragazzino ha dovuto camminare per circa sei chilometri sotto la neve, da San Vito a Vodo di Cadore, con due zaini sulle spalle e la temperatura sotto lo zero. La scena ha sorpreso molti passanti che hanno assistito alla sua lunga passeggiata.

VODO DI CADORE (BELLUNO) - Undici anni, due zaini sulle spalle. A piedi da San Vito a Vodo con una temperatura sotto lo zero e con la neve. Perché? Non aveva il biglietto da 10 euro previsto per la linea 30 Calalzo-Cortina e l’autista lo ha fatto scendere. «Abbiamo sporto querela questa mattina (ieri, ndr) per abbandono di minore – riferisce la nonna del bambino, Chiara Balbinot, avvocato di Padova – È tornato a casa congelato, sta ancora male». La storia Il bimbo vive con la famiglia a Vodo e frequenta la scuola media di San Vito. Normalmente viene accompagnato dai genitori ma capita che saltuariamente prenda l’autobus, proprio la linea 30 Calalzo-Cortina di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Approfondimenti su Vodo Di Cadore

Ultime notizie su Vodo Di Cadore

