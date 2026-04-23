Dopo mesi di voci e foto scattate di nascosto, è stata ufficializzata la relazione tra Alessia Marcuzzi e il suo nuovo compagno. Lui ha 15 anni in meno, ha un figlio e lavora nel settore dello spettacolo. La conferma è arrivata pochi giorni fa, dopo che si sono diffuse ulteriori immagini che li ritraggono insieme. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i fan e i media.

Dopo mesi di indiscrezioni e immagini rubate, è arrivata la conferma che molti aspettavano: il cuore di Alessia Marcuzzi batte di nuovo. Questa volta, però, la showgirl ha scelto di non restare nell’ombra, condividendo apertamente la sua felicità e mettendo fine ai dubbi su una relazione che circolava da tempo tra gossip e supposizioni. Un gesto semplice, ma significativo, che racconta molto più di tante parole. Alessia Marcuzzi non si nasconde più: è amore alla luce del sole con Tiago Schietti!. Dopo gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, che li ritraevano insieme a Venezia tra momenti di grande complicità, è stata la stessa Marcuzzi a rendere ufficiale la relazione.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avete visto il bellissimo fidanzato di Alessia Marcuzzi? Ha 15 anni di meno, un figlio e una carriera da sogno!

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