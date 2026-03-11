Alessia Marcuzzi torna a essere al centro dell’attenzione dopo un lungo periodo da single, grazie alla scoperta di un nuovo fidanzato. La notizia circola da fonti vicine alla showgirl e riguarda un volto noto del mondo dello spettacolo. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le immagini e le indiscrezioni alimentano il gossip. La sua vita sentimentale torna a occupare le prime pagine delle cronache rosa.

Personaggi Tv, dopo un lungo periodo lontana dalla cronaca rosa, Alessia Marcuzzi torna sotto i riflettori per una presunta nuova relazione. La conduttrice, attualmente impegnata con The Traitors Italia, è stata fotografata a Venezia insieme a un uomo finora mai accostato al suo nome. Le immagini, diffuse nelle ultime ore, documentano una giornata trascorsa in atteggiamenti affettuosi nel centro storico della città. L’ultima dichiarazione pubblica di Marcuzzi sulla sua vita sentimentale risale al settembre 2022, quando annunciò la separazione dall’allora marito Paolo Calabresi Marconi. In quell’occasione spiegò: “Abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Hai scelto bene". È lui il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi, lo scoop dopo anni da single: il volto noto nel giro dei famosi (FOTO)

