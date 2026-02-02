Avengers | Doomsday Ian McKellen fa uno spoiler enorme sul suo Magneto?

Ian McKellen lascia intendere un dettaglio importante sul suo ruolo in Avengers: Doomsday. L’attore, noto per aver interpretato Magneto nei film degli X-Men, ha parlato del suo personaggio nel prossimo crossover dei Marvel Studios. La sua dichiarazione ha già fatto discutere gli appassionati, che ora si chiedono cosa aspettarsi realmente dal suo ritorno sul grande schermo.

La star del franchise degli X-Men ha recentemente parlato del suo ruolo nel prossimo crossover dei Marvel Studios in cui riprenderà i panni del mutante Magneto rivelando un particolare interessante Quando i Marvel Studios hanno annunciato il cast di Avengers: Doomsday, una delle sorprese più grandi ed emozionanti è stata scoprire che Sir Patrick Stewart e Sir Ian McKellen avrebbero ripreso i loro ruoli della saga X-Men nei panni del Professor X e Magneto. Stewart era già apparso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia nei panni di una variante di Charles Xavier di Terra-838. Tuttavia, la rivelazione del tanto atteso ritorno di McKellen nei panni del Maestro del Magnetismo è stato, comprensibilmente, un evento importante per molti fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ian McKellen ha lasciato intendere qualche dettaglio su Avengers: Doomsday, il nuovo film Marvel in cui tornerà a vestire i panni di Magneto.

Simon Williams, alias Wonder Man, potrebbe tornare presto nei film degli Avengers.

