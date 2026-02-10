Avengers | Endgame il nome del figlio di Steve Rogers è uno spoiler enorme sulla trama?

Il nome del figlio di Steve Rogers potrebbe cambiare le carte in tavola nel prossimo film Marvel. Nel trailer di Avengers: Doomsday, si vede che Captain America e Peggy Carter hanno avuto un bambino. Questo dettaglio potrebbe essere molto più importante di quanto sembri, e i fan si chiedono se influenzerà davvero la trama in uscita a dicembre.

A quanto pare, il figlio di Captain America potrebbe davvero essere fondamentale nella trama del prossimo crossover dei Marvel Studios in arrivo al cinema a dicembre Il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday ha confermato che Steve Rogers e Peggy Carter hanno un bambino. Diverse fonti interne hanno poi affermato che, quando rivedremo l'ex Captain America e sua moglie sullo schermo, quel bambino sarà un maschietto. Ebbene, questo personaggio potrebbe essere davvero fondamentale nell'economia generale della trama del crossover dei Marvel Studios e il motivo è noto a tutti gli appassionati di fumetti, meno a tutti gli altri.

