Rissa tra ambulanti ad Ancona i contendenti si spintonano e feriscono una 70enne | come sta la donna

In piazza d’Armi ad Ancona, due gruppi di ambulanti sono entrati in collisione, arrivando a spintonarsi. Durante l’alterco, una donna di 70 anni è stata urtata e ferita. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La donna è stata soccorsa e le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione.

Una donna è rimasta ferita a seguito di un alterco avvenuto questa mattina in Piazza d’Armi, ad Ancona, dove due titolari di bancarelle si sarebbero scontrati fisicamente causando la caduta accidentale di una passante. L’episodio è stato segnalato intorno alle ore 10 e sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Rissa tra ambulanti ad Ancona Ferita una passante di 70 anni La situazione all’arrivo della Polizia e le testimonianze raccolte Indagini in corso per chiarire la dinamica Rissa tra ambulanti ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’intervento degli agenti è stato richiesto dal personale del 118, già presente sul posto per prestare soccorso a una donna rimasta coinvolta nell’episodio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rissa tra ambulanti ad Ancona, i contendenti si spintonano e feriscono una 70enne: come sta la donna Articoli correlati Leggi anche: Faida ad Afragola, ferito un 70enne che faceva la vedetta ad una piazza di spaccio Leggi anche: Notte di capodanno: petardi e feriti, a Bari un uomo colpito ad un occhio Castellaneta: lievi conseguenze per una bambina, ad un adolescente di Vieste amputata una mano. Martina Franca: rissa in piazza tra giovanissimi