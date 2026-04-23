Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca la sfida tra Avellino e Bari, in una partita valida per la penultima giornata della stagione regolare di serie B. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si conoscono già i convocati di entrambe le squadre. I padroni di casa, con la possibilità di complicare ulteriormente la posizione degli avversari, cercano punti fondamentali per la classifica.

Mancano 3 giornate alla fine della stagione regolare in serie B e l’Avellino di Ballardini affronta il sempre più pericolante Bari. Gli irpini grazie al colpaccio di Mantova hanno quasi raggiunto la salvezza, manca veramente poco per la matematica e il crollo del Cesena addirittura li ha portati ad un solo punto dai playoff. Ancora una volta il tecnico ravennate ha risollevato le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Avellino-Bari (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Gli irpini possono inguaiare ancora di più i galletti

Notizie correlate

Avellino-Bari (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Gli irpini possono inguaiare ancora di più i gallettiMancano 3 giornate alla fine della stagione regolare in serie B e l’Avellino di Ballardini affronta il sempre più pericolante Bari.

Sampdoria-Bari (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati favoriti sui galletti in difficoltàSecondo anticipo del venerdì di questo ventisettesimo turno di Serie B ed è una sfida di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci ed il Bari di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Avellino-Bari, confermato l'orario del match alle 21. Riprende la vendita dei ticket; Avellino-Bari confermata venerdì alle 21: attiva la fase di prelazione biglietti; Probabili formazioni Avellino-Bari: le scelte di Ballardini e i dubbi verso la 36ª giornata; Avellino-Bari, al via la prevendita: tutte le informazioni sui biglietti.

Avellino-Bari 24 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 36a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Avellino-Bari ... sport.virgilio.it

Diretta Avellino Bari | Streaming video e tv: sognando i playoff e la salvezza! (Serie B, 24 aprile 2026)Diretta Avellino Bari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Partenio per il trentaseiesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Così al Partenio-Lombardi Alle 21 sarà Avellino-Bari - facebook.com facebook

Ufficiale: #Avellino- #Bari, nessun cambio di orario. Si gioca venerdì 24 aprile alle 21 x.com