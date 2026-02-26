Sampdoria-Bari venerdì 27 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Blucerchiati favoriti sui galletti in difficoltà

Venerdì 27 febbraio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Sampdoria e Bari, valida per il ventisettesimo turno di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i blucerchiati considerati favoriti, mentre i galletti affrontano un momento di difficoltà. La sfida rappresenta il secondo anticipo della giornata e coinvolge due squadre con obiettivi differenti in classifica.

Secondo anticipo del venerdì di questo ventisettesimo turno di Serie B ed è una sfida di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci ed il Bari di Longo. I blucerchiati hanno lottato nei bassifondi fino ad un mese fa, prima della recente serie positiva che li ha portati a +3 dal quintultimo posto. Il KO di Mantova ha fatto capire che c’è ancora molto da fare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Diretta di Sampdoria-Bari di Venerdì 27 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

