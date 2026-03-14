Il tecnico dell’Avellino ha convocato i giocatori per la gara contro la Virtus Entella, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie BKT. Tra i convocati figura Filippo Reale, che non sarà presente nella partita. La sfida si giocherà in trasferta e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in classifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Filippo Reale salta Virtus Entella – Avellino, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie BKT. Il difensore in seguito ad un fastidio accusato in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra. Già nelle scorse il tecnico, Davide Ballardini aveva lanciato l’allarme in conferenza stampa. Tra i convocati torna a disposizione Luca D’Andrea che ha smaltito il risentimento muscolare al polpaccio. Non figurano tra i convocati Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro; Luca Pandolfi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione di basso grado al retto femorale di sinistra e Cosimo Patierno deve scontare un turno di squalifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tegola Avellino verso l’Entella, i convocati di Ballardini

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